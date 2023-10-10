Fenerbahçeli Edin Dzeko İtalya'da gündem oldu! "Inter'i pişman etti!"
Attığı gollerle Fenerbahçe'nin 16'da 16 yapmasında büyük pay sahibi olan Edin Dzeko, dış basında da adından söz ettiriyor. 37 yaşındaki yıldızın performansı, İtalya ve Bosna Hersek basınında geniş yer bulurken, Inter'in büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtildi.
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 8'de 8 yaparken, sarı-lacivertlilerin yıldız santrforu Edin Dzeko da attığı golle yine takımını sırtladı.
Bu sezon 12 maçta 8 gole imza atan Bosna Hersekli futbolcu, İtalya ve Bosna Hersek'te gündem oldu.
37 yaşındaki Dzeko'nun performansını öven İtalyan basını, Inter'in büyük bir pişmanlık yaşadığını yazdı.
İtalyan ve Bosna basınında Dzeko hakkında yer alan bazı yorumlar şu şekilde:
Internews24: Edin, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor. F.Bahçe'yi zirveye taşıdı. Inter yönetimi, Edin'in ayrılmasına izin verdiği için büyük pişmanlık yaşıyor olmalı.
Sportsport.ba: F.Bahçe kaybetmiyor, Edin şov yapıyor. Kahramanları Edin Dzeko'muz oldu. Golü attı, penaltıyı da kazandırdı. Fenerbahçe onunla kazandı.
Tvarenasport: 12 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı. Tüm maçları kazandılar. En etkileyici sezonunda bile böyle değildi.
Sport.srpskainfo: Tadic ve Dzeko'dan güç alan Fenerbahçe, üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Öyle görünüyor ki hücum hattında bir Sırp ve Bosnalı, kalesinde Hırvat varken Fenerbahçe yenilmez.
N1info.ba: Fenerbahçe yenilgi nedir bilmiyor. Dzeko'nun durmaya niyeti yok.
Interista: Birinci sıradaki Fenerbahçe, Inter'in eski oyuncusu Dzeko'nun keyfini çıkarıyor.
Avaz.ba: Edin Dzeko fileleri açmaya devam ediyor. Kahramanca oynadı.
Vijesti.ba: Dzeko, Türkiye ve Milli Takım'da olağanüstü durumda. Yeni takımında çok başarılı oldu ve yine gol attı.
Bu arada 14 gole direkt katkıda bulunan Dzeko, 35 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın skora en çok katkı veren oyuncusu oldu.
Boşnak yıldızı Barcelona forması giyen ve 10 gollük katkı yapan Polonyalı santrfor Robert Lewandowski takip etti.
Listenin 3. sırasında Benfica'dan Angel Di Maria (8), 4. basamakta ise Milan'dan Olivier Giroud (7) yer alıyor.