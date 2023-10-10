İspanya'dan flaş iddia: Messi ve Ronaldo yeniden buluşuyor!
Dünya futbolunun yaşayan efsaneleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yeniden birbirine rakip olabilir... İspanyol basını, kariyerini Inter Miami formasıyla ABD'de sürdüren Messi'nin yeni durağının Suudi Arabistan olabileceğini yazdı.
Yıllarca Avrupa'da müthiş bir rekabet içinde olan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, bu kez Asya kıtasında birbirine rakip olabilir...
Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesinde yer alan habere göre; Inter Miami'nin MLS'te play-off dışında kalmasıyla yaklaşık 4 ay boyunca maça çıkamayacak olan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan flaş bir transfer teklifi geldi.
Haberde; Barcelona iddialarına karşın Messi'nin eski kulübüne dönmeyi düşünmediği ifade edilirken, bir Suudi Arabistan ekibinin Messi'yi 6 aylığına kiralamak için teklifte bulunduğu belirtildi.
Inter Miami'nin ve Lionel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, futbol tarihinin süper ikilisi Messi ve Ronaldo, kariyerlerinin son demlerinde bu kez Suudi Arabistan'da birbirlerine rakip olacak.
Lionel Messi'nin Inter Miami ile 31 Aralık 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fotoğraflar: AA, AP, Reuters, EFE