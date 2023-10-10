Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın marketlere yaptığı 'indirim çağrısına' zincir marketlerden cevap gelmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BİM enflasyonla mücadeleyi desteklemeye devam ettiklerini belirterek ekim ayı içerisinde 500 üründe yüzde 50’ye varan indirimler yapacağını bildirdi.

'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

BİM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“BİM olarak pazardaki ağırlığımızın ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmaya odaklanıyoruz. Ekim ayı boyunca yapacağımız indirimlerle ülkemizin enflasyona karşı mücadelesini desteklerken, müşterilerimizin temel ürünlere erişimini de kolaylaştıracağız. Ürün maliyetlerinde artış olmadıkça ürün fiyatlarında artış yapmama ilkemizi, kurulduğumuz ilk günkü kararlılığımızla sürdüreceğiz.”

REKLAM

'HER GÜN EN AZ 1000 ÜRÜNDE İNDİRİM YAPILIYOR'

A101'den yapılan açıklamada ise, firmanın en uygun fiyatları müşterilerine sunarak enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

A101'in Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 12 bin aşkın marketiyle hizmet verdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A101'in temel misyonu kaliteli ürünleri en ucuz fiyatla müşterilerine sunmaktır ve kurulduğu günden beri bu misyonla hareket etmektedir. A101 olarak, tüketicilerin temel ürünlere erişimini kolaylaştıracak her türlü adımı sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay boyunca atıyoruz. Artan maliyetlerde ve zorlu piyasa koşullarında müşterilerimize tüm ürün kategorilerinde en ucuz fiyatları sunmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. A101, en ucuz fiyatlarına ek olarak, yıl boyu, her gün en az 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapmaktadır. A101, kendisi ile özdeşleşmiş kampanyalarına ek olarak halkımızın ihtiyacı olan tüm ürün kategorilerinde de düzenli olarak indirim yaparak enflasyonla mücadelede tüketicinin ve tüm kurumlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

REKLAM

'YÜZDE 10 İLA 20 ARASINDA DÜŞÜRDÜK'

İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, haftasonu yaptığı açıklamada İTO Perakende Komitesi Başkanı olarak zincir marketler ile görüştüğünü, marketlerin fiyatlarda indirime gitmeye ve sürece katkı sağlamaya çalışacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Sektör olarak halka verecekleri tüm desteği sağlamaya çalışacaklarını belirten Altun, "Happy Center marketleri olarak gıda ve gıda dışı ürünlerde ciddi indirimlere gittik ve bu indirimler her geçen gün devam edecek. Süreçle birlikte gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Bakanımızın da ifade ettiği gibi sürece maksimum katkı sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

BAKAN BOLAT: 100. YILDA BÜYÜK BİR İNDİRİM KAMPANYASI BEKLİYORUZ Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte gerek hükümetimizin makroekonomik politikaları, para, kredi, döviz politikalarındaki olumlu gelişmeler gerekse piyasa denetimleri yoluyla piyasadaki enflasyonu azdıracak uygulamalara karşı mücadelemiz ile enflasyonla mücadele başarılı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." Market fiyatları ve gıda sektörü ile ilgili olarak da Gıda Fiyat Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında çalıştığını vurgulayan Bolat, şunları söyledi: "Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordineli çalışıyoruz. Bu sıkı ve süreli koordineli çalışmalarla gıda ürünlerinde üretim, arz, tüketim, ihracat, ithalat ve stok rakamlarını göz önünde bulundurarak gıda fiyat artışlarını engelleyecek hangi tedbir varsa almaktan çekinmiyoruz. Bu anlamda bakanlık olarak ihracatı mümkün olduğunca artırmayı hedeflememize rağmen gerektiğinde süreli ihracat kısıtlamasına bazı ürünlerde gitmek zorunda kalıyoruz. Burada 85 milyonun uygun fiyatlarda alım yapabilmesini teminen gereken hangi fedakarlık varsa yapıyoruz. O üründe ithalat gerekli olacaksa da yine süreli olarak ithalat da yapmak durumda kalıyoruz. Yeter ki halkımız çok uygun fiyatlarda alışveriş yapabilsin, gıdasından eksik kalmasın. Bu noktada hükümet olarak halkımızın hizmetindeyiz. Ekonomideki tüm sektörlerle istişarelere açığız."