Kylie Jenner'ın desteğine tepki
Kylie Jenner'ın İsrail'i destekleyen mesajı tepkilere yol açtı. Takipçileri, paylaşımını kısa süre sonra silen Jenner'a, Filistin kökenli arkadaşı Bella Hadid'i hatırlattı
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı düzenledi. Son 50 yılın en büyük ve koordineli saldırısıyla karşı karşıya kalan İsrail de "Demir Kılıçlar" adlı operasyon başlattı.
Yıllardır çatışmalara sahne olan İsrail-Gazze Şeridi'nde binlerce kişi hayatını kaybederken, Kylie Jenner sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Jenner, İsrail yanlısı "Stand With Us" hesabından "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız" ifadelerinin bulunduğu kareyi 399 milyon takipçili profilinden paylaştı.
DESTEĞE TEPKİ
İki çocuk annesi olan Kylie Jenner, ardından tepki çekmesi sebebiyle gönderisini sildi. Jenner'a yönelik tepkiler gönderiyi kaldırmasına rağmen sürdü.
"ARKADAŞI FİLİSTİNLİYKEN İSRAİL'İ DESTEKLEMESİ ÇILGINLIK"
Bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın Jenner ile uzun süredir Filistin haklarının destekçisi olan Bella Hadid arasında gerilime yol açmış olabileceğini öne sürdü.
Kylie Jenner'ın bir takipçisi, "Arkadaşı Bella Hadid Filistinliyken, Kylie Jenner'ın İsrail'i desteklemesi çılgınlık" ifadelerini kullandı. Jenner ise henüz gönderiyi neden sildiğine dair bir açıklamada bulunmadı.
Bella Hadid ile Gigi Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, Filistinli. Bella Hadid, geçmişte Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu.
Fotoğraflar: AA, AP, Reuters