Rakip marketçinin kafasına silah dayadı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. 16 yıldır mahallede market işletmeciliği yapan Ümit Uçar ile yaklaşık 8 ay önce aynı sokakta market açan akrabası Fevzi Ç., arasında iddiaya göre 'müşteri kapma' tartışması yaşandı.

İddiaya göre, Fevzi Ç., halasının oğlu olan Ümit Uçar'ı müşterilerini kapmakla suçladı. Önceki gün akşam saatlerinde Fevzi Ç., marketine geldiği Ümit Uçar'ın başına silah dayadı.

DHA'nın haberine göre, içeride bulunan müşteriler ve diğer aile bireyleri araya girerek Fevzi Ç.'ye engel olmaya çalıştı. Babası ve müşteriler Fevzi Ç.'nin elindeki silahı almak için uğraştı. Yaşanan arbede sırasında Fevzi Ç., Ümit Uçar'a kafa attı. Ümit Uçar'ın oğlu Tayfun Uçar da babasını savunmak için Fevzi Ç.'ye müdahale etti.

Araya giren babası ve müşteriler Fevzi Ç.'yi dışarı çıkarttı. Kavga dışarıda da devam etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ümit Uçar, Fevzi Ç.'den şikayet oldu. Gözaltına alınan Fevzi Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"MERMİYİ SİLAHIN AĞZINA VERİP DİREKT KAFAMA DAYADI"

Olay anını anlatan Ümit Uçar, "Dükkanıma silahla girip, mermiyi silahın ağzına verip direk kafama dayadı. Kafa atarak beni darp etti. Direkt zaten haneye tecavüz ediyor. Durup dururken gelip bunu yaptı. Herhalde çekememezlik var. Ben 16 yıldır burada esnafım. Kötü birisi olsaydım 16 yıl burada esnaflık yapamazdım. Kendisi de 8 ay önce aynı sokakta market açtı. Sanırım bizdeki müşteri potansiyelini görüp iş yapacağını zannetti. O da biraz az iş yapıyordu sanırım. Gelip bize bunu yaptı. İçeri girer girmez önce hakaret etti. Bu arkadaş kendisini Azrail zannediyor sanırım. Canımızı almaya geldi. Babası ile birlikte içeri girdiler. Babası güya sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama ben hiç öyle görmedim. Benim de zaten gözümden dolayı bir rahatsızlığım var. Kısa bir süre önce ameliyat olmuştum. Kendisinden şikayetçi oldum. Hastaneye giderek darp raporu aldım. 5-6 ay öncede ameliyat olmuştum. O süreçte bu kez de kardeşi gelip, rahatsızlık vermiş. Biz de şikayetçi olmuştuk. Süreç yargıya taşınmıştı. Daha sonra uzlaşarak konuyu kapatmıştık" dedi.

"BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARDIĞINI GÖRDÜM"

Ümit Uçar'ın oğlu Tayfun Uçar ise, "Ben kapının önünde midye satıyordum. Müşterilere bakıyordum. Bir anda akrabamın koşarak içeri girdiğini gördüm. Ben de ne olduğunu merak edip, içeri girdim. O sırada akrabamın beline sarılarak silah çıkardığını gördüm. Ben de babamı savunmak için yanına geçtim. Kısa bir arbede yaşandı. Arbede sırasında silah yere düştü. Tekrar geri aldı. Kendisine bağırarak ne yapmaya çalıştığı sordum. Bir taraftan da elindeki silahı almaya çalıştım, vermedi. Babası da almaya çalıştı, ona da silahı vermedi. Babama kafa attı. Babamın gözündeki lens kaymış" diye konuştu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde market içinde ve dışarıda yaşanan kavga, Fevzi Ç.'nin silah doğrultması ve Ümit Uçar'ı darbetmesi yer alıyor.