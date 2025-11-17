Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rakipsiz bir seviyeye taşıdı

        Rakipsiz bir seviyeye taşıdı

        BKM, 30'uncu yılında art arda gerçekleştirdiği iki büyük konserle Türkiye'de canlı müzik sahnesinin çıtasını rakipsiz bir seviyeye taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 09:23 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rakipsiz bir seviyeye taşıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya canlı müzik sektörünün referans yayını IQ Magazine, Türkiye’de gerçekleşen OneRepublic (30 Nisan 2025) ve dev Guns N’ Roses (2 Haziran 2025) stadyum konserlerinin uluslararası etkisini özel bir dosyayla ele alarak BKM’yi manşetine taşıdı. Avrupa basınında büyük yankı uyandıran konserler, aylar geçmesine rağmen hâlâ konuşuluyor; Türkiye’nin canlı etkinlik gücü “yeni dönemin belirleyici yükselişi” olarak değerlendiriliyor.

        .png
        .png

        Guns N’ Roses ve OneRepublic gibi dünya devlerini Türkiye’ye getiren BKM, Avrupa basınında artık “yükselen değil, oyunu belirleyen pazarın mimarı” olarak anılıyor. Haberlerde özellikle BKM CEO’su Zümrüt Arol ve Uluslararası Etkinlikler Yöneticisi Zeynep Boyner’in vizyonu ve operasyon başarısı dikkat çekiyor. “Türkiye’de konserlerin yankısı hâlâ sürüyor” yorumları manşetlerden inmiyor.

        REKLAM

        AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN YANKILAR SÜRÜYOR

        2 Haziran 2025’te gerçekleşen Guns N’ Roses konserinin ardından uluslararası haber akışı hız kesmedi. Analizler, bu etkinliğin yalnızca anlık bir başarı değil; Türkiye’nin canlı müzik pazarındaki yükselişinin kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olduğunu gösteriyor. Konser, sektör yorumcuları tarafından “tarihi bir kırılma anı” olarak tanımlanıyor. Bu ivme, Türkiye’nin uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirirken; geleceğin etkinlik haritasını da yeniden şekillendiriyor.

        BKM’NİN BAŞARISININ ARKASINDA LİDERLER VE GÜÇLÜ BİR EKİP

        Uluslararası canlı müzik ve etkinlik sektörünün en itibarlı ve en çok referans verilen yayınları arasında gösterilen; büyük ölçekli etkinlik analizleriyle global otorite kabul edilen IQ Magazine, Zümrüt Arol’un liderliği ve vizyonuyla, Zeynep Boyner’in uluslararası etkinliklerdeki deneyimi ve ustalığının birleşmesiyle ortaya çıkan bu dev organizasyonları sektörün referans aldığı örnek çalışmalar arasında konumluyor.

        Zümrüt Arol
        Zümrüt Arol

        Bu çerçeve, BKM’nin yalnızca konser düzenleyen bir kurum olmaktan çıkarak Türkiye’nin kültür-sanat ekosisteminin en köklü ve en üretken yapılarından biri hâline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.

        Zeynep Boyner
        Zeynep Boyner

        Avrupa basını da BKM’nin, ülkenin itibarını ve görünürlüğünü güçlendiren; endüstri standartlarını yukarı taşıyan etkili bir katalizör niteliği taşıdığını özellikle kaydediyor. Pek çok Avrupa yayını Haziran konserini “yılın en büyük ve en çok konuşulan işleri” arasında değerlendirirken, IQ Magazine’in manşete taşıdığı yorum tüm tabloyu tek cümlede özetliyor:

        BKM, Türkiye’nin büyüyen canlı müzik pazarına sadece eşlik etmiyor; ona liderlik ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bkm
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor