Rakipsiz bir seviyeye taşıdı

Dünya canlı müzik sektörünün referans yayını IQ Magazine, Türkiye’de gerçekleşen OneRepublic (30 Nisan 2025) ve dev Guns N’ Roses (2 Haziran 2025) stadyum konserlerinin uluslararası etkisini özel bir dosyayla ele alarak BKM’yi manşetine taşıdı. Avrupa basınında büyük yankı uyandıran konserler, aylar geçmesine rağmen hâlâ konuşuluyor; Türkiye’nin canlı etkinlik gücü “yeni dönemin belirleyici yükselişi” olarak değerlendiriliyor.

Guns N’ Roses ve OneRepublic gibi dünya devlerini Türkiye’ye getiren BKM, Avrupa basınında artık “yükselen değil, oyunu belirleyen pazarın mimarı” olarak anılıyor. Haberlerde özellikle BKM CEO’su Zümrüt Arol ve Uluslararası Etkinlikler Yöneticisi Zeynep Boyner’in vizyonu ve operasyon başarısı dikkat çekiyor. “Türkiye’de konserlerin yankısı hâlâ sürüyor” yorumları manşetlerden inmiyor.

AYLAR GEÇMESİNE RAĞMEN YANKILAR SÜRÜYOR

2 Haziran 2025’te gerçekleşen Guns N’ Roses konserinin ardından uluslararası haber akışı hız kesmedi. Analizler, bu etkinliğin yalnızca anlık bir başarı değil; Türkiye’nin canlı müzik pazarındaki yükselişinin kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olduğunu gösteriyor. Konser, sektör yorumcuları tarafından “tarihi bir kırılma anı” olarak tanımlanıyor. Bu ivme, Türkiye’nin uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirirken; geleceğin etkinlik haritasını da yeniden şekillendiriyor.