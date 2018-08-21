Rakow Czestochowa - Katowice düellosu

Polonya 1.Lig maçında Rakow Czestochowa ile Katowice, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Rakow Czestochowa 10 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Katowice 7 puanda ve 6. sırada. Rakow Czestochowa, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Katowice, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 538 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Rakow Czestochowa kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Katowice sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Rakow Czestochowa önceki hafta Miedz Legnica mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Katowice ise Pogon Siedlce karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rakow Czestochowa, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Katowice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Katowice, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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