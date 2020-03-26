İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı 2020 Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte İlk orucun tutulacağı tarih...
RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2020
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi. Yani İslam alemi 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.
Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.
2020 DİYANET TAKVİMİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1441
26
OCAK-2020
PAZAR
........
1
RECEB
1441
25
ŞUBAT-2020
SALI
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3
RECEB
1441
27
ŞUBAT-2020
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1441
21
MART-2020
CUMARTESİ
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1441
25
MART-2020
ÇARŞAMBA
...........
14
ŞABAN
1441
07
NİSAN-2020
SALI
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1441
24
NİSAN-2020
CUMA
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1441
19
MAYIS-2020
SALI
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1441
22
HAZİRAN-2020
PAZARTESİ
........
1
ZİLHİCCE
1441
22
TEMMUZ-2020
ÇARŞAMBA
........
9
ZİLHİCCE
1441
30
TEMMUZ-2020
PERŞEMBE
AREFE
10
ZİLHİCCE
1441
31
TEMMUZ-2020
CUMA
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1441
01
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1441
02
AĞUSTOS-2020
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1441
03
AĞUSTOS-2020
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1442
20
AĞUSTOS-2020
PERŞEMBE
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1442
29
AĞUSTOS-2020
CUMARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1442
18
EYLÜL-2020
CUMA
........
1
R.EVVEL
1442
18
EKİM-2020
PAZAR
........
11
R.EVVEL
1442
28
EKİM-2020
ÇARŞAMBA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1442
16
KASIM-2020
PAZARTESİ
........
1
C.EVVEL
1442
16
ARALIK-2020
ÇARŞAMBA
........
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