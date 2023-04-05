Ramazan ay bitiş tarihi için geri sayım sürüyor. Ramazan ayının bitimiyle birikte Ramazan Bayramı başlamış olacak. Bayramla ilgili plan yapacaklar merak içerisinde "Ramazan ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabını araştıtıyor. Bilindiği üzere Hicri Takvim'im 9. ayı olan Ramazan Şevval ayının başlamasıyla bitecek. Kameri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Miladi Takvime göre bir önceki yıla göre on on bir gün daha önce başlar ve biter. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre merak edilen tarihler hazırlanan takvimde yer aldı. İşte Diyanet Takvimi'ne göre 2023 Ramazan bitiş tarihi