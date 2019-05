Diamond Lig, Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Ramil Guliyev, "İlk yarışta Doha'daki Daimond Lig'de yarışacağız. 200 metreyle sezona başlayacağız. İnşallah bu sezon geçen sezondan daha iyi olur. Bu sezon bizim dünya şampiyonamız var. Aynı 2017'nin devamı olacak. İnşallah güzel derece bekliyoruz. Çok güzel çalışmalar oldu. Sakatlık, hastalık olmazsa güzel bir derece ile bu yarışta yarışacağız. Sezon içerisinde rekor için deneyeceğiz. 200 metre rekoruna ulaşmaya çalışacağız. Çünkü teklerde daha güzel derece koşulabilir. Dünya Şampiyonası'nda da sadece yer için koşulur. Tabi ki güzel dereceler önemli ama önemli olan teknik ve taktiklerle biraz oynuyorsun, ondan dolayı da derece çıkmayabilir. Sezon içerisinde birkaç tane yarışımız var ortalama 15-17 yarış koşmayı planlıyoruz. İnşallah bu sene yakalarız dereceyi" ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ OLİMPİYAT"

Guliyev, hazırlıkların iyi gittiğini, antrenman için çok güzel bir ortamda çalıştıklarını ifade ederek Dünya Şampiyonası'nda da madalya alacaklarını inandığını söyledi. Şampiyon sporcu; "Genç sporcular geldi, iyi derecelerle koşuyorlar. Sezon yeni başladı ama 10 saniye altı gören var. 20 saniye altı görenler de var. Bu sene nasıl olacağına bakacağız. Her sene zor oluyor, zaman geçtikçe de zorlaşıyor. Ama her şey bizim ayağımızda. Her şey yapılabilir. Usain Bolt da yok yapılacak her şey yapılabilir. Aynı başarıyı tekrar yapabiliriz. Şimdi herkes söylüyor, şans yakaladı, 1 kere koştu gibi ama geçen sene de gördünüz 200 metrede Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir derece ile yarışı kapattık. Bu sene daha zor olacak. İdmanlar da daha zorlaştı. Güzel idmanlar da yaptık. Olimpiyatlara kadar bir programımız var. Bu sezon da olimpiyatlar için bir test sezonu olacak. Çünkü Dünya Şampiyonası zaten yarıştık, madalyamız da var. Tabi ki bir daha almak için çalışacağız. Ama en önemli hedefimiz olimpiyat. Çok şey konuşuyorlar, çok şey söylüyorlar ama bu önemli değil, çünkü sen koştuktan sonra konuşmaya başladılar. Sen koştuysan doğru yaptın ve konuşmalar başladı. Yani sen koşmazsan başarılı olmazsan konuşmaz kimse. Koşarsan herkes konuşur, normal bir şey. 2020 Tokyo inşallah iyi geçer. Asya'da dereceler benim genelde iyi çıkıyor. Asya'da güzel pistler var, güzel koşulur. İnşallah orada güzel dereceler koşulur. Bu sene Dünya Şampiyonası biraz zor olacak çünkü çok geç yapıldı. Ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası sıcak bir ülkede yapılacak. Derece için biraz zor oluyor ama herkes aynı şartlarda koştuğu için derece önemli değil. Sadece 1'inci gelmek lazım" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN KULÜPLER ATLETİZME KATKI VERMELİ"

Fenerbahçe'den çok büyük bir destek aldığını ifade eden Ramil Guliyev, "Dünya şampiyonası için güzel bir çalışma yaptık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde büyük bir destek veren Fikret Çetinkaya ve Gürsel Özyurt ile güzel bir çalışma oldu son 8 senede. İnşallah da öyle devam ederiz. Olimpiyat için Fenerbahçe'den çok büyük bir destek oluyor. İnşallah güzel bir takımla güzle bir şekilde olimpiyat madalyasını yakalamaya çalışacağız. Bir de Dünya Şampiyonası var, büyük çalışmalarımız oldu bu sene. Güzel bir dereceyle de inşallah bu sezonu kapatırız. Genelde atletizme destek veren çok fazla kulüp yok biz ülkemizde. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü çok uzun zamandır zaten destek veriyor ve son 10 yıl güzel bir takımla çalışmalar oluyor. Zaten gençler ve yıldızlardan büyüklere kadar takımları var. Son zamanlarda güzel çalışmalar yapılır, sistematik olarak bir takım kuruldu ki bence bu çok iyi bir şey, çok doğru bir şey diğer kulüpler de bunu örnek alsalar çok güzel olur. Bence bunun geleceği de var. Gördüğünüz gibi dereceler de kendiniz gösteriyor. Olimpiyatlardan 2 tane madalya vardı, 2'si de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Güzel çalışmalar oluyor, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.