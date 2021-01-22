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Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyor!

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun bu akşam ekrana gelecek 29. bölümünde Cihangir’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana’da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul’dan ayrılmadan önce Ramo’nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo’yu büyük bir sürpriz bekliyordur

Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyor!
Ramo'yu büyük bir sürpriz bekliyor!
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 29. bölümünde Cihangir’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo’ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo’yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.

Nehir’in eline ise Sibel’i yok edecek bir belge geçer. Bu işte Boran da Nehir’e yardım ediyordur. Diğer yandan Ramo ve Sibel düğünlerini Adana’da yapmaya karar verirler. Aile İstanbul’dan ayrılmadan önce Ramo’nun yapması gereken son bir şey kalmıştır. Serdengeçtilerle harekete geçen Ramo’yu büyük bir sürpriz bekliyordur.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 29. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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