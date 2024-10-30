Rapçi 50 Cent: Donald Trump, bana 3 milyon dolar teklif etti, reddettim

"Çünkü buna dâhil olduğunuzda, ne hissederseniz hissedin, birileri sizinle aynı fikirde olmayacak" diyen 50 Cent, "Kanye'yi (West) Japonya'ya gönderen kafa karışıklığının formülü bu. Bu konular hakkında bir şeyler söyledi ve artık yalnızca Japonya'ya gidebiliyor" ifadesini kullandı.