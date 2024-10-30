Rapçi 50 Cent: Donald Trump, bana 3 milyon dolar teklif etti, reddettim
Ünlü rapçi 50 Cent, Donald Trump'ın mitinginde performans sergilemesi için kendisine ettiği 3 milyon dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı
Ünlü rapçi 50 Cent, Donald Trump'ı geri çevirdi.
49 yaşındaki şarkıcı, New York'taki Madison Square Garden'da yapılan seçim mitingine katılıp performans sergilemesi için Trump'ın kendisine 3 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı.
Katıldığı bir programda, kendisine Donald Trump'tan teklif aldığı iddiaları sorulan 50 Cent, pazar günkü miting için 3 milyon dolar teklif aldığını doğrularken, "Siyasetçilerden korkuyorum. Onlarla ilgili hiçbir kısmı sevmiyorum" dedi.
"Çünkü buna dâhil olduğunuzda, ne hissederseniz hissedin, birileri sizinle aynı fikirde olmayacak" diyen 50 Cent, "Kanye'yi (West) Japonya'ya gönderen kafa karışıklığının formülü bu. Bu konular hakkında bir şeyler söyledi ve artık yalnızca Japonya'ya gidebiliyor" ifadesini kullandı.