Real Atletico Garcilaso - Sport Rosario maçı öncesi rakamlar

Real Atletico Garcilaso ve Sport Rosario, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:15. Ev sahibi Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sport Rosario, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 778 kodlu maçı oynayanlar; Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Rosario galibiyet oranı 0.00.

Real Atletico Garcilaso son haftadaki Deportivo Municipal müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sport Rosario ise Academia Cantolao maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Real Atletico Garcilaso, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Sport Rosario ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Rosario, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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