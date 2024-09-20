Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Espanyol maçı hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga altıncı hafta maçında Espanyol ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid'te gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, rakibini mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İspanyol devi, ligde 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid-Espanyol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
Real Madrid, İspanya La Liga’nın altıncı haftasında Espanyol’u konuk edecek. Ancelotti’nin öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Eflatun-beyazlılar, puan sıralamasında Barcelona ve Atletico Madrid’in ardından 3. basamakta bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde Real Madrid’de gözler A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler’e çevrildi. Peki Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Espanyol maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
REAL MADRİD-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Espanyol maçı, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 22:00’de başlayacak.
Mücadele, Santiago Bernabeu’da oynanacak.
REAL MADRİD-ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Espanyol maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ESPANYOL MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
La Liga’da bu sezon 4 karşılaşmada 175 dakika süre alan Arda Güler'in Espanyol maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor.
Teknik Direktör Ancelotti'nin kararına göre milli futbolcu Arda Güler sahada yer alabilir.
Fakat muhtemel 11'e göre Real Madrid'de orta sahada Tchouameni, Valverde ve Arda Güler üçlüsünü izleyeceğimiz gözüküyor.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Arda Guler, Rodrygo, Vinicius ve Mbappé
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
1- Barcelona 15 puan
2- Atletico Madrid 11 puan
3- Real Madrid 11 puan
4- Villarreal 11 puan
5- Athletic Bilbao 10 puan
6- Celta Vigo 9 puan
7- Real Betis 8 puan
8- Mallorca 8 puan
9- Alaves 7 puan
10- Rayo Vallecano 7 puan