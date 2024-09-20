Real Madrid, İspanya La Liga’nın altıncı haftasında Espanyol’u konuk edecek. Ancelotti’nin öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılmanın hesabını yapıyor. Eflatun-beyazlılar, puan sıralamasında Barcelona ve Atletico Madrid’in ardından 3. basamakta bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde Real Madrid’de gözler A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler’e çevrildi. Peki Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Espanyol maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…