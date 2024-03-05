Real Madrid'in Arda Güler planı
Real Madrid'de bulduğu forma şansından memnun olmadığı bilinen Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme geldi
Marca'nın haberine göre; Real Madrid, hem süre alması hem de tecrübe kazanması için Arda Güler'i gelecek sezon kiralık olarak gönderecek.
Haberin devamında Güler'i 2 yıllığına göndermeyi planlayan Real Madrid'e ilk teklifin Milan'dan yapıldığı ve İtalyan devinin transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.
Milan daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralamış ve Fas kökenli İspanyol futbolcu gösterdiği performansın ardından İspanyol devine geri dönmüştü.
Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Arda Güler, 92 dakika süre alabildi. Güler, gol ya da asist katkısı üretemedi.
Arda Güler, ısrarla daha fazla süre almak istemesine rağmen bu amacına bir türlü ulaşamazken Sevilla maçında oyuna girecekken son anda vazgeçilmesi, genç yıldızın büyük hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.
Sevilla maçında oyuna girmek üzereyken Luka Modric'in golünün ardından yeniden kulübeye gönderilen genç yıldız, büyük üzüntü yaşarken kulüpteki geleceği şekillenmeye başlıyor.