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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'in Arda Güler planı - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in Arda Güler planı

        Real Madrid'de bulduğu forma şansından memnun olmadığı bilinen Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir haber gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:40 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:40
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        Marca'nın haberine göre; Real Madrid, hem süre alması hem de tecrübe kazanması için Arda Güler'i gelecek sezon kiralık olarak gönderecek.

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        Haberin devamında Güler'i 2 yıllığına göndermeyi planlayan Real Madrid'e ilk teklifin Milan'dan yapıldığı ve İtalyan devinin transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi.

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        Milan daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralamış ve Fas kökenli İspanyol futbolcu gösterdiği performansın ardından İspanyol devine geri dönmüştü.

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        Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Arda Güler, 92 dakika süre alabildi. Güler, gol ya da asist katkısı üretemedi.

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        Arda Güler, ısrarla daha fazla süre almak istemesine rağmen bu amacına bir türlü ulaşamazken Sevilla maçında oyuna girecekken son anda vazgeçilmesi, genç yıldızın büyük hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

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        Sevilla maçında oyuna girmek üzereyken Luka Modric'in golünün ardından yeniden kulübeye gönderilen genç yıldız, büyük üzüntü yaşarken kulüpteki geleceği şekillenmeye başlıyor.

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