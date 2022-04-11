Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan filmin, başrolünde Şahan Gökbakar yer alıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCU KADROSU

Recep İvedik

Gülşen Özbakan

Efe Babacan

Çağrı Büyüksayar

Asiye Dinçsoy

Zeynep Çamcı

Aysan Sümercan

Müjde Uzman