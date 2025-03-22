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        Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltında

        İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:16
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        Mehmet Ali Çalışkan gözaltında
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında, firari şüphelilerden Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, firari şüpheli Çalışkan, İstanbul'da yakalandı.

        Şüphelinin yakalandığında yanında cep telefonunun olmadığı öğrenildi.

        Zanlı, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

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