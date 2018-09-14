Regensburg - Dynamo Dresden karşılaşma önü

Regensburg ve Dynamo Dresden, 14 Eylül 2018 Cuma günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. Regensburg 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Dynamo Dresden 3 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Regensburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Dynamo Dresden son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 177 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Regensburg kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Dynamo Dresden sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Regensburg son hafta oynanan St. Pauli maçında 2-2 berabere kaldı.

Dynamo Dresden ise Kaiserslautern maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Regensburg, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Dynamo Dresden, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dynamo Dresden, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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