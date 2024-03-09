Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Rehabilitasyon merkezinde yavru ayılara temsili doğum günü

        Rehabilitasyon merkezinde yavru ayılara temsili doğum günü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 75 bozayının doğal ortamda yaşamlarını sürdürdüğü Celal Acar Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir ilk yaşandı. Geçen yıl Giresun ve Bursa'dan merkeze getirilen 5 yavru ayı için temsili doğum günü düzenlendi. Ayılar, meyve, balık, reçel, ekmek ve baldan oluşan ve üzerine mum koyulan pastaları yedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan Ovakorusu Ayı Barınağı, 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunuyor.

        2

        Doğal ortamlarında yaşamlarını devam ettiremeyecek durumda olan, aralarında yavruların da bulunduğu 75 bozayı, 10 hektarlık ormanda doğal ortamda yaşıyor.

        3

        Rehabilitasyon merkezindeki yavru ayılar arasında geçen mayısta Giresun'da annelerini kaybettikten sonra ormanda vatandaşlar tarafından bulunan Hurşit, Ziver, Şekarpare ve Cesur ile Bursa'dan sol ön kolu kırık halde getirilen Mayıs da yer alıyor.

        4

        Merkezdeki 5 yavru ayının 1 yaşlarını doldurmasıyla rehabilitasyon merkezinde bir ilk de gerçekleştirildi. Yavru ayılar için yapılan temsili doğum gününde, meyve, balık, reçel, ekmek ve baldan oluşan pastalar üzerine mum koyularak hayvanlara sunuldu.

        5

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Hayvanları Koruma Merkezi'nde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'mızda toplam 75 ayı bulunmaktadır. Geçen sene mayıs ayında bulunup rehabilitasyon merkezimize getirilen yavru ayılarımız 1 yaşına girdiler.

        6

        Çalışma arkadaşlarım, yavru ayılar için temsili doğum günü düzenledi. Sağlıkları çok iyi. 5 yavru ayımızın doğum gününü kutlamak için buradayız. Ayı yavrularımızın 4 tanesi Giresun'dan 1 tanesi de Bursa'dan yaralı olarak gelmişti. İsimleri Şekerpare, Hurşit, Ziver, Cesur ve Mayıs" dedi.

        7

        "3 PASTA HAZIRLATTIK"

        Doğada yaşayan, güçten düşmüş, hastalıklı veya annesini kaybetmiş yavru ayıların, ömür boyu rehabilitasyon merkezinde yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli tüm imkanları oluşturduklarını söyleyen Bozkurt, "Burası Türkiye'de tek olan bir ayı barınağımızdır. Bu nedenle geçen sene gelen yavru ayılarımızın doğum gününü kutlamak için bir program yapalım, dedik.

        8

        3 tane pastamız var burada. Meyveli, balıklı ve ballı reçelli ekmek karışımı, güzel birer pastamız var. Ayılarımız afiyetle yiyor. Doğada artık yaşamlarını sürdüremeyecek halde, buradaki ayılarımız. Bundan dolayı artık burada yaşamak zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

        9

        *Haberin görselleri DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        10
        11
        12
        13
        #yavru ayılara temsili doğum günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?