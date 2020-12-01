Rehineci 'Esencilis çetesi' çökertildi

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve çevresinde bir süredir özellikle yabancı uyruklu vatandaşları rehin alıp silah zoruyla paralarını gasp eden çete üyelerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri operasyon düzenledi.

Çevrede "Esencilis çetesi" olarak da bilinen suç örgütü, son olarak M.A. isimli bir şahsı silahla rehin aldıktan sonra parasını gasp etti. 4 kişilik çete üyesi için ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adresi tespit edilen yabancı uyruklu çete üyesi gözaltına alındı.

Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, satır, kelebek olarak tabir edilen 2 adet bıçak, 167 adet sahte 50 liralık banknot, 45 adet sahte 100 liralık banknot, 12 adet sahte 100 dolar, sahte pasaportlar, müştekilere ait ehliyetler ve pasaportlar da ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.