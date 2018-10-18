Dünyanın en ünlü tablolarından biri olan Rembrandt'ın Gece Devriyesi, dünyanın gözü önünde restore edilecek.

Amsterdam'daki Rijksmuseum Müzesi'nde sergilenen ünlü tablonun restorasyon süreci internet ortamında canlı olarak yayınlanacak.

Sanatseverler restorasyon sürecini kurulan kameralar sayesinde ister müzede canlı olarak ister internet üzerinden kesintisiz olarak takip edebilecek.

Rijksmusem'un tarihindeki en büyük restorasyon projesi olduğu belirtilen müze müdürü Taco Dibbits, "Gece Devriyesi dünyanın en ünlü tablolarından biri ve bütünüyle bizim müzemize ait. Bu nedenle restorasyonun müzede yapılmasına karar verdik" dedi.

TABLO NEDEN BU KADAR ÜNLÜ?

Gece Devriyesi, Hollanda'da 17'nci yüzyıldaki muhafız birliklerinden birini resmediyor. Rembrandt'ın dönemin sanatsal kalıplarının dışına çıkarak hareketli bir kompozisyonu resmetmesi tablonun bu kadar ünlenmesine sebep oldu.

Ünlü tablonun bir önceki restorasyonu bir öğretmenin resme bıçaklı saldırısının ardından 1975 yılında gerçekleşmişti. Canlı restorasyonun 2019 yılında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

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