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        Haberler Kültür-Sanat 'Renklerin Yolculuğu' için son gün 25 Mayıs

        'Renklerin Yolculuğu' için son gün 25 Mayıs

        İstanbul Modern'in, Türkiye'de fotoğrafın ustalarına odaklandığı sergilerden "İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu" 25 Mayıs'ta sona eriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 00:28 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:28
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        'Renklerin Yolculuğu' için son gün 25 Mayıs
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        İstanbul Modern’in, Türkiye’de fotoğrafın ustalarına odaklandığı sergilerden “İzzet Keribar: Renklerin Yolculuğu” 25 Mayıs’ta sona eriyor. Sergide, sanatçının 1950’lerden günümüze uzanan çalışmalarından kapsamlı bir seçki yer alıyor.

        İzzet Keribar
        İzzet Keribar

        Keribar’ın Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerine yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, izleyicileri farklı zaman ve mekânlarda renkli bir yolculuğa davet ediyor. Sanatçının fotoğrafa başlangıcına referans veren İstanbul ve Güney Kore fotoğrafları başta olmak üzere, 1980’lerde fotoğrafa dönüşünden itibaren günümüze kadar uzanan çalışmaları Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında bir araya geliyor.

        Renk, ışık, doku ve grafik unsurlar gibi biçimsel ögeleri öne çıkaran seçki, sanatçının yıllar içindeki değişen tarzını da gözler önüne seriyor. Sponsorluğunu Burgan Bank’ın, küratörlüğünü İstanbul Modern Küratör ve Fotoğraf Bölümü Yöneticisi Demet Yıldız Dinçer’in üstlendiği sergide, Keribar’ın seyahat ettiği ülkelerdeki manzara ve portre fotoğraflarından oluşan renkli kareler de yer alıyor.

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        #İstanbul Modern
        #İzzet Keribar
        #Renklerin Yolculuğu
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        #fotoğraf
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