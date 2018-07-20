Renofa Yamaguchi - Mito Hollyhock maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Renofa Yamaguchi, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Mito Hollyhock takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 40 puanlı Renofa Yamaguchi 4. sırada bulunuyor, Mito Hollyhock 31 puana sahip ve 14. sırada. Renofa Yamaguchi son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mito Hollyhock, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 206. İddaa'da Renofa Yamaguchi kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Mito Hollyhock kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Renofa Yamaguchi son haftadaki Ehime FC müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Mito Hollyhock ise Zweigen Kanazawa karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Renofa Yamaguchi, 18 gol attı ve 14 gol yedi.

Mito Hollyhock, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mito Hollyhock 10 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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