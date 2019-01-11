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Resim mi yoksa fotoğraf mı? İlk bakışta anlaşılmıyor

Giriş: 11.01.2019 - 16:29 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dominik Cumhuriyeti'nden Meksika'ya yerleşen Kamalky Laureano'nun saatlerini harcayıp yaptığı resimler, fotoğraf zannediliyor. Binlerce beğeni alan sanatçının çalışmaları 'Resim mi yoksa fotoğraf mı?' ikilemine düşürüyor

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    Dominik Cumhuriyeti'nden Meksika'ya yerleşen Kamalky Laureano'nun resimleri, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla karıştırılıyor. 

     

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    İşini mükemmel yapmak için saatlerini harcayan sanatçı gözenek veya çil gibi detayları başarıyla tuvale döküyor. 

     

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    35 yaşındaki sanatçıyı Instagram'da 80 bin kişi takip etse de bu sayının kısa sürede giderek artacağına kesin gözüyle bakılıyor.

     

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    Kamalky'nin çalışmalarında gerçek duyguyu tasvir etme kabiliyeti hemen göze çarpıyor. 

     

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    Binlerce beğeni alan sanatçının çalışmaları 'Resim mi yoksa fotoğraf mı?' ikilemine düşürüyor.

     

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    Peki siz ne düşünüyorsunuz? 

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