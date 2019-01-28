Resmi adı 'Kuzey Makedonya' olarak değişen Makedonya Cumhuriyeti, NATO üyeliğine hazırlanıyor

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Yunanistan'ın kuzey komşusu Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki 27 yıllık isim ihtilafını sonlandıran "Prespes anlaşması", 3 milyonluk bu ülkenn NATO ve Avrupa Birliği yolunu açıyor.
Yunanistan'ın talebi üzerine adı "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilen Makedonya Cumhuryeti'nde onaylanan Prespes anlaşmasının, önceki gün Yunanistan parlamentosunda da onaylanması AB, ABD, Birleşmiş Milleter(BM) ve NATO tarafından memnuniyetle karşılandı.
Türkiye'nin de olumlu karşıladığı anlaşmadan sonra Slav kökenliler çoğunlukta, Arnavut (yüzde 25) ve Türk (yüzde 12) azınlıklardan oluşan bu küçük Balkan ülkesinin NATO üyeliği için ilk adım atılmış oldu.
Atina, bu ülkenin NATO üyeliğine koyduğu rezervlerini kaldırdığına dair NATO'ya ileteceği resmi bildiriden sonra, hazırlanacak NATO protokolü parlamentoların onayına sunulacak.
Tüm bu işlemlerin tamamlanmasından sonra bu ülkenin adı BM nezdinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak tescil edilmiş olacak.
Anlaşmanın tamamen yürürlüğe girmesiyle Makedonya Cumhuriyeti'nde bugüne dek kullanılan ve "Antik Yunan medeniyetine; Büyük İskender'e ve Yunan tarihine göndermeler yapan isim, lehva, bayrak ve amblemler" 6 ay içinde değişitirilecek.
Önümüzdeki 5 yıl içinde ise devlet daireleri levhalarına, kimlik, pasaport ve her türlü resmi yazışma ve belgelelere, logolara ve anketlere"Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı işlenecek.
Tarih kitaplarında yapılmış olan benzer göndermeler de çıkartılarak yeni düzenlemeler yapılacak.
Öte yandan hem Yunanistan'ın, hem de Makedonya'nın ana muhalefet partileri ayrı ayrı nedenlerle anlaşmaya karşı çıkmaya devam ediyor.
Makedonya Cumhuriyetindeki milliyetçi VMRO ile Yunanistan'daki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ve aşırı milliyetçi Altın Şafak partisi, anlaşmaya varan kendi hükümetlerini "vatan hainliği" ile suçluyor.
Milliyetçi VMRO, Başbakan Zoran Zaev'i "Yunan taleplerine boyun eğmekle" suçlarken, Yunan milliyetçiler Başbakan Aleksis Çipras'ı "Antik Helen medeniyetine ait Makedonya adını komşu ülkeye teslim ederek tarihi bir hata işlediğini" öne sürüyor.
Kamuoyu yoklamalarında ön sırada bulunan YDP lideri Kiryakos Mitsotakis ise yıl içide yapılacak genel seçimlerde iktidara geldiğinde "..anlaşmanın olumsuz yönlerini gidermeye çalışacağını ve bu ülkenin AB üyeliğini veto etme hakkını saklı tuttuğunu" açıkladı.
4 yıldan bu yana iktidarda bulunan Aleksis Çipras hükümetinin ise anketlere göre Yunan halkının yüzde 60'ı tarafından olumsuz karşılanan Prespes anlaşmasını imzaladığı için genel seçimlerde daha fazla oy kaybına uğrayacağı yorumları yapılıyor.
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