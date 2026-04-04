Resmi Gazete'de bugün neler var? 4 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları neler?

4 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları neler?
Türkiye'de yasaların ve yönetmeliklerin resmiyet kazandığı kaynak olan Resmi Gazete'nin 4 Nisan 2026 tarihli sayısı yayımlandı. Ekonomi, çevre, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda yeni düzenlemelerin yer aldığı sayıda, özellikle iş dünyasını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri dikkat çekiyor. İşte 4 Nisan 2026 Resmi Gazete kararları...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Arazi Kullanım Planlaması Uygulama Yönetmeliği
–– Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/04/2026 Tarihli ve 14435, 14442, 14443, 14444, 14445, 14446, 14447, 14449, 14450, 14451, 14452, 14460 ve 14461 Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri