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        Haberler Gündem Güncel Resmi Gazete'de yer aldı: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belli oldu | Son dakika haberleri

        Resmi Gazete'de yer aldı: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belli oldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 00:50 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:51
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        Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri belli oldu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.

        Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
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