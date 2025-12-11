Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 11 Aralık 2025 | Resmi Gazete yayımlandı! İşte alınan kararlar

        Resmi Gazete kararları: 11 Aralık 2025 Resmi Gazete'de bugün neler var?

        "11 Aralık Resmi Gazete'de bugün neler var?" sorusu yanıtını arıyor. Resmi Gazete'de, yeni yönetmelikler, alınan kararlar ve yayımlanan tebliğlerle birçok farklı alanda önemli değişikliklere yer verildi. Hukuki süreçleri yakından takip edenler için kritik öneme sahip olan bu içerikler, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 11 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 00:42 Güncelleme: 11.12.2025 - 00:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        11 Aralık2025 tarihli yeni sayısıyla bir kez daha Türkiye gündemini şekillendiren kararları yayımladı. Kararların yanı sıra yönetmelik ve tebliğlerin de yer aldığı bugünkü sayıda, çalışma hayatından adalet sistemine, sağlık sektöründen ticari faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlemeler dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Osmaniye İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10675)

        –– 154 kV Yenişehir TM-Taşçılar Çimento TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10676)

        –– 400/154 kV Çayırhan Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10677)

        –– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M44-b4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsatında Açılacak Şükürlü-4, 7, 8, 9 ve 10 Kuyularının Lokasyon Sahası ve Yolunun Yapımı Amacıyla Diyarbakır İli, Çınar İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10678)

        –– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler Hakkındaki 8/9/2025 Tarihli ve 10380 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10679)

        –– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinin On Dokuzuncu Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2030 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10680)

        3

        CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

        –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

        YÖNETMELİKLER

        –– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 10681)

        –– Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

        –– Vakıf Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– 7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 25 inci Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        ABD bir petrol tankerine el koydu
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük ödül!
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        7 kişiye mezar olmuştu, bilirkişi raporu çıktı
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Aile ve çocuk paketi yolda
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Merz: Atlantik ötesi ilişkilerde değişikliğe hazırlanıyoruz
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."