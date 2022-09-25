Ressam Komet kimdir?

Genellikle hayal ve gerçeğin harmanladığı resimler ile bilinen Komet yani Gürkan Coşkun hayatını kaybetti. İşte ünlü ressamın biyografisi...

RESSAM KOMET KİMDİR?

1941 yılında Çorum'da dünyaya gelen Gürkan Coşkun, 1960-1967 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Ünlü ressam daha sonra Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalışmıştır. Coşkun, resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı. 1971'de devlet bursuyla gittiği Paris'e yerleşen Gürkan Coşkun, Vincence Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim almış ve ilk sergisini 1974'te Fransa'nın Rouen şehrinde açmıştır.