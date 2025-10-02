Restoranı alevler sardı!
Muğla'da bir balıkçı restoranında sabaha karşı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında restoran küle döndü
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki bir balıkçı restoranı, çıkan yangında küle döndü.
DHA'nın haberine göre Akyaka'nın Kadın Azmağı'nda bulunan bir balıkçı restoranında saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.