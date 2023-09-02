REYTİNG SONUÇLARI 1 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 1 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Kanal D'de Arka Sokaklar ve TRT1'de Hayatımın Neşesi yapımları 1 Eylül Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 1 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...