Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 10 Aralık Salı akşamı yayınlanan Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı, MasterChef Türkiye, Uzak Şehir, Aşk Evlilik Boşanma yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 10 Aralık 2024 Reyting sonuçları tablosu...