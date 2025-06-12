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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Haziran 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Survivor... AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 11 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Güven Bana yarışması tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; TRT 1'de Çelik Yumruklar, Now'da Dokunmayın Şabanıma ve Show TV'de Üç Kağıtçı filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 11 Haziran Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 11 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 08:39 Güncelleme: 12.06.2025 - 08:39
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        Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 11 Haziran Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler, Güven Bana, Çelik Yumruklar, Dokunmayın Şabanıma, Üç Kağıtçı ve Survivor yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 11 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        11 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        11 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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