Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Gözleri KaraDeniz, Kıskanmak ve Güller ve Günahlar dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 11 Kasım 2025 reyting sonuçları!