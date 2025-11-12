Reyting sonuçları 11 Kasım 2025: AB ve Total sıralaması ile dün en çok izlenen yapım belli oldu
11 Kasım Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Gözleri KaraDeniz ve Now TV'de Kıskanmak dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 11 Kasım 2025 reyting sonuçları sıralaması...
11 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
11 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
11 KASIM 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1
Kral Kaybederse — STAR TV
Kıskanmak — NOW
Bahar — SHOW TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Esra Erol'da — ATV
Kıskanmak (Özet) — NOW
Show Ana Haber — SHOW TV
MasterChef Türkiye — TV8
11 KASIM 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Esra Erol'da — ATV
Mehmed: Fetihler Sultanı — TRT 1
ATV Ana Haber — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Kıskanmak — NOW
Bahar — SHOW TV
Show Ana Haber — SHOW TV
Kral Kaybederse — STAR TV
Gözleri Karadeniz — ATV