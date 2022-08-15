14 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

14 Ağustos reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında en kısa sürede sizlerle paylaşacağız.