Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 15 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, FOX TV'de Gülcemal ve Star TV'de Yüz Yıllık Mucize yayınlandı. İşte 15 Haziran 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...