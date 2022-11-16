Reyting sonuçları, Total ve AB sıralaması her gün açıklanıyor. Dün akşam Show Tv'de Baba, Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Star Tv'de Gecenin Ucunda, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve Tv'de Tuzak yapımları seyircisiyle buluştu. Dizi, film ve programlar reyting sıralamasında üst sırada yer almak için mücadele verdi. İşte, 15 Kasım 2022 Salı dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...