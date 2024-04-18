Reyting sonuçları açıklanıyor! 17 Nisan Çarşamba dünün AB ve Total reyting sonuçları
Reyting sonuçları televizyonun nabzını yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Yapımların yayın ömrü ve reklam gelirlerinde büyük bir önem sahip olan reyting sonuçları, AB ve total sıralaması olarak ölçülüyor. 17 Nisan Çarşamba akşamı SHOW TV ekranlarında ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu yayınlanırken; diğer kanallarda Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Şahane Hayatım ekranlara geldi. İşte, 17 Nisan Çarşamba dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Takip ettiği dizi, program ve ana haberin reytinglerdeki konumunu merak edenler için AB ve total reyting sıralamasını haberimizde bir araya getirdik. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 17 Nisan 2024 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...
17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Nisan Çarşamba gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
17 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI