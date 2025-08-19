Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Ağustos 2025: Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 18 Ağustos 2025: AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Aile Saadeti dizisi, Turnike s MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, diğer kanallarda Organize İşler, Cehennem, Dünyanın Uzak Ucu ve Recep İvedik 6 filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 18 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 07:37 Güncelleme: 19.08.2025 - 07:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 18 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Organize İşler, Cehennem, Dünyanın Uzak Ucu, Recep İvedik 6, Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…

        2

        18 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        18 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        3

        18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Beyaz Saray'da kritik zirve
        Trump: Zelenskiy ile Putin görüşecek
        Trump: Zelenskiy ile Putin görüşecek
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        İnan Güney tutuklandı
        İnan Güney tutuklandı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        Zelenskiy bu kez takım elbise giydi
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas ateşkes teklifini kabul etti
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki
        Rusya'dan İngiltere'ye tepki