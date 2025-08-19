Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 18 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Organize İşler, Cehennem, Dünyanın Uzak Ucu, Recep İvedik 6, Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Ağustos 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…