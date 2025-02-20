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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Şubat 2025: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla... AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 19 Şubat 2025: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Dünün reyting sonuçları 19 Şubat Çarşamba listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşmaları yayınlandı. Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçı ve PSV Eindhoven-Juventus maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 19 Şubat 2025 AB ve Total tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 07:49 Güncelleme: 20.02.2025 - 07:49
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 20 Şubat Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Sahipsizler ve Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play Off karşılaşmaları Borussia Dortmund-Sporting Lizbon maçı ve PSV Eindhoven-Juventus maçı ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Şubat 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        19 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 19 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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