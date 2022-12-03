2 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen ve ikisi de gerçek hayat hikayesinden alıntılanan "Kızılcık Şerbeti ile Yalı Çapkını" yapımlarının ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, MasterChef Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti arasındaki yarışın kazananı hangi yapım oldu?

Hemen belirtelim ki sonuçlar henüz açıklanmadı.