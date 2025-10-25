Reyting sonuçları 24 Ekim 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu
24 Ekim Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ben Onun Annesiyim dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, yerli film Şaban Oğlu Şaban sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 24 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…
24 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
24 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
24 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
ATV Ana Haber – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
24 EKİM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Arka Sokaklar – Kanal D
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Esra Erol’da – ATV
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW
Show Ana Haber – Show TV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV