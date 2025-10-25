Habertürk
        REYTİNG SONUÇLARI 24 EKİM 2025: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı… Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 24 Ekim 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV'de Ben Onun Annesiyim dizisi ekran yolculuğuna başlarken Star TV'de Şaban Oğlu Şaban filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 24 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1'de birinci olan yapım...

        Giriş: 25.10.2025 - 08:33 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:24
        1

        24 Ekim Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ben Onun Annesiyim dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, yerli film Şaban Oğlu Şaban sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 24 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        2

        24 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        24 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        3

        24 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Esra Erol’da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Show Ana Haber – Show TV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

        4

        24 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Esra Erol’da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        MasterChef Türkiye – TV8

        ATV Ana Haber – ATV

        Show Ana Haber – Show TV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        5

        24 EKİM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Esra Erol’da – ATV

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

        Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – NOW

        Show Ana Haber – Show TV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

