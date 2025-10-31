Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Ekim 2025: Veliaht, Uzak Şehir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Halef... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 30 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Veliaht, Uzak Şehir, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çok Güzel Hareketler 2 komedi programı da yeni bölümüyle ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 30 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 08:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:24
        Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Ekim Perşembe günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Veliaht, Uzak Şehir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…

        30 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        30 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        30 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        30 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        30 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
