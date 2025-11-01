Habertürk
Habertürk
        REYTİNG SONUÇLARI 31 EKİM 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz... Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 31 Ekim 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Kibar Feyzo filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 31 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 08:42 Güncelleme: 01.11.2025 - 08:42
        1

        31 Ekim Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz, ATV’de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV’de Ben Onun Annesiyim dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de ise Kibar Feyzo filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Ekim 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        2

        31 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        31 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        31 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        31 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        31 EKİM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
