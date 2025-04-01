Bayramın 2. gününde de diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. 31 Mart Pazartesi akşamı Arif V 216, Zoraki Misafir, Eyvah Eyvah filmleri yayımlandı. Lingo Türkiye bayram özel bölümüyle, Survivor yarışması ise yeni bölümüyle ekrana geldi. Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 31 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…