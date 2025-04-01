Reyting sonuçları 31 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 31 Mart Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Arif V 216, ATV'de Zoraki Misafir, Star TV'de Eyvah Eyvah filmleri yayınlandı. Now TV'de Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'de Lingo Türkiye bayram özel bölümüyle, TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 31 Mart 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Bayramın 2. gününde de diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. 31 Mart Pazartesi akşamı Arif V 216, Zoraki Misafir, Eyvah Eyvah filmleri yayımlandı. Lingo Türkiye bayram özel bölümüyle, Survivor yarışması ise yeni bölümüyle ekrana geldi. Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 31 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
31 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 31 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
31 MART 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI