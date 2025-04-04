Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Nisan Perşembe akşamı ATV’de Beşiktaş-Göztepe maçı heyecanı yaşanırken, TV8’de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Üç Kağıtçı, TRT 1’de Portreler "Kayahan" ve Star TV’de Aykut Enişte filmleri yayınlandı. Kanal D’de İnci Taneleri, Now TV’de Hudutsuz Sevda tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 3 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…