5 Ekim 2025 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çarpıntı, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Uzak Şehir ve Now’da Ben Leman dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ekim 2025 Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları…