        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Ekim 2025: Teşkilat, Çarpıntı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef… Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 5 Ekim 2025: Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        5 Ekim 2025 Pazar günü birbirinden farklı türde programlar, yarışmalar, diziler ve filmler yayınlandı. Akşam kuşağında Teşkilat ve Çarpıntı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Veliaht, Uzak Şehir ve Ben Leman dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların ekrandaki başarısını merak eden seyirciler, reyting sonuçları için bekleyişe geçti. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total ve AB sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte, 5 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün Total ve AB sıralaması...

        Giriş: 06.10.2025 - 08:05 Güncelleme: 06.10.2025 - 08:05
        5 Ekim 2025 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çarpıntı, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Uzak Şehir ve Now’da Ben Leman dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 5 Ekim 2025 Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        5 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        5 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün Total ve AB sıralaması saat 10.00’da açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        5 EKİM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5 EKİM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
