Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs 2025 Pazartesi dünün AB ve Total reyting sonuçları bekleniyor!
Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme durumu belli oluyor. 6 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 yapımlarının akıbeti merak ediliyor. Peki, dünün reyting sıralamasına göre günün birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları.
Reyting sonuçları sevdikleri yapımların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak eden televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Mayıs Pazartesi akşamı birçok dizi, film ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 AB ve Total sıralaması merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total ve AB sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 6 Mayıs 2025 Pazartesi reyting sonuçları…
6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
6 MAYIS 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI