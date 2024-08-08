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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 7 Ağustos 2024: Çarşamba günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        7 Ağustos reyting sonuçları açıklanıyor! Çarşamba günü en çok ne izlendi?

        Çarşamba günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 7 Ağustos Çarşamba total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 08:45 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:45
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        Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Çarşamba günü en çok ne izlendi? İşte, 7 Ağustos Çarşamba dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

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        7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

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