        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 7 KASIM 2025: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 7 Kasım 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. 7 Kasım Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Aşk ve Gözyaşı ve Now TV'de Ben Onun Annesiyim dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de ise Hayat Öpücüğü filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 7 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 08:27 Güncelleme: 08.11.2025 - 08:27
        1

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi. Ayrıca Hayat Öpücüğü filmi sinemaseverlerle buluştu. İzledikleri yapımların Total, AB ve ABC1 sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 7 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...

        2

        7 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        7 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        7 KASIM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        7 KASIM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        7 KASIM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
